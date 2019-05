Cuando vas a una sesión de fotos, y acabas PESCADA o tengo palabras para ti, mira que soy lista pero me diste la vuelta! A por todas ... Negro @omar_sancheze33 FAMILIA, AMIGOS, MI GENTE. Se avecina una buena ... wj;a>

A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) on May 23, 2019 at 3:57am PDT