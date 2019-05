El tremendo disgusto de Aurah Ruiz tras su operación estética: "Me quiero morir"

Aurah Ruiz es una gran aficionada a la cirugía estética, pero sus últimos retoques no le han dado el resultado esperado. La exconcursante de GH VIP compartió en su blog de Telecinco su última y desagradable experiencia, ya que horas después de someterse al tratamiento sufrió una reacción alérgica que le inflamó toda la cara.

Su médico especialista le recomendó no hacerse varios retoques en el mismo día, pero Aurah hizo caso omiso y pidió que le borraran las arrugas de la frente, las patas de gallo, dar volumen al mentón, bordearse los labios y hacerse un alzamiento de nariz. Fue en la boca donde tuvo más problemas, ya que la intervención le provocó una reacción que se extendió por la cara.

"Cuando me voy a mi casa por la noche tenía el labio como si fuese una salchicha", explicó la exnovia de Jesé Rodríguez. Muy asustada, llamó a su madre para que la ayudara: "Por favor, tienes que venir. No puedo hacerme cargo del niño. Me voy a morir. Me quiero morir, me acabo de destrozar la cara", le explicó a su madre. "No podía abrir la boca, tenía los labios tan gordos que no tenía dientes", continuó.

La modelo tuvo que acudir al médico, que le explicó que tenía un edema y que la reacción de su cuerpo era normal. "Me pincharon un antiinflamatorio en el culo", aclaró. Todo pasó a las pocas horas y se quedó en un susto. "Me ha dejado increíblemente bella, no me arrepiento".