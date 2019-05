Francisco, ¿al límite? El cantante responde a las acusaciones de su hermano

El cantante Francisco atraviesa un momento delicado a causa de los problemas económicos que arrastra desde hace años. Según se ha publicado en los últimos días, sus empresas acumulan deudas y la última por la que ha recibido un varapalo es su gestora de representación y contratación artística y de equipo técnico para espectáculos de Delacoba 2000 SL.

El digital Jaleos publicó que el cantante recibió una notificación que se enmarca dentro de los procedimientos tramitados por Suma-Gestión Tributaria, un organismo con el objetivo de gestionar y recaudar los tributos municipales de los Ayuntamientos de Alicante. En concreto, aseguran que se ha abierto un proceso de embargo sobre el coche asociado a su empresa de representación.

Una información "que no pilló por sorpresa" a su hermano Juan Ramón, también cantante y con el que no mantiene una buena relación desde hace años: "Si no genera y no trabaja pues es lo que pasa, que hay que pagar. Es un desastre de persona y, cuando se es así, pues todo funciona mal. Yo he hecho 93 conciertos en el último año. Él ha hecho uno grande y montó un pollo y no lo suspendieron porque legalmente fue imposible. (…) Claro que me da pena, porque es mi sangre, pero también entiendo que con su conducta no se puede tener otro final".

Sin embargo, el cantante asegura que la información es incierta. El programa Sálvame se puso en contacto con él y explicó que su economía se encuentra perfectamente saneada: "No es cierta la información sobre mi gestora", afirmó. "La gente que me quiere y que me sigue que estén tranquilos. Mi mujer está perfectamente bien y todo lo que se ha publicado es mentira. No entiendo el porqué de este ataque hacia mi persona. Si debiese dinero, lo diría, porque no sería ni el primero ni el último. Lo único que pido es respecto. (...) Mi hermano es el peor enemigo que tengo en mi vida. Es un enfermo que sufre celos".

El artista, además, volvió presumir de estabilidad sentimental al lado de Paca Ribes, con quien lleva 25 años. A ella, precisamente, le rindió un especial homenaje tras su separación forzada al participar hace un año en Supervivientes: "No entendería la vida sin mi mujer, lo que más echaba de menos era sentir un beso suyo por las mañanas", aseguró.