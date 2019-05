Carlos Pérez Gimeno - Sara Carbonero evoluciona favorablemente

Sara Carbonero continúa ingresada en la clínica madrileña de Rúber internacional, donde hace nos días tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica a consecuencia de padecer un tumor maligno en un ovario.

La periodista, según nos han informado, evoluciona favorablemente con su marido Iker Casillas siempre a su lado.

El que fuera portero del Real Madrid no se separa de Sara Carbonero, y ha preferido hacerlo de una manera disimulada optando por no decir nada a la prensa. Sí se le ha visto entrar y salir con enseres, aunque hasta el momento no ha habido ningún tipo de declaración por parte de él.

La familia de Sara también ha acudido de manera diaria hasta el centro hospitalaria al igual que su íntima amiga Isabel Jiménez, también periodista, que ha sido la única que ha comentado que la situación es delicada y que la familia será la que tenga que dar algún tipo de información.

Sara Carbonero permanecerá ingresada durante unos días. Se sabe que la operación ha sido un éxito y que a ello ha ayudado la inmediatez de la intervención a la que ha sido sometida, aunque le queda un largo recorrido ya que tendrá que someterse a sesiones tanto de quimio como de radioterapia.

Se desconoce cuándo le darán el alta, pero toda la prensa está pendiente de la evolución de la conocida periodista. Parece ser que los ánimos son buenos, porque hasta el momento no ha habido ninguna complicación adicional.