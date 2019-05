José Luis Moreno abronca a Carme Chaparro: "Sois unos miserables"

El productor José Luis Moreno protagonizó el jueves una sonora bronca con Cuatro al día, el espacio que conduce la periodista Carme Chaparro, y donde apareció para desmentir el cobro de casi dos millones de euros de más por dos series producidas para Canal 9 en Valencia.

"Es un libelo absurdo y estamos tomando medidas legales contra algo muy sencillo de explicar: Planta 25 fue en éxito en las autonómicas, del PP y del PSOE. Se cerró Canal 9 y un juez nos pidió información porque no encontraban ningún papel. Se la dimos y eso es todo", dijo el empresario desde Londres, donde se encontraba durante la entrevista.

José Luis Moreno desmintió estar imputado o incluso ser testigo de ese juicio, y prometió ir "querella por querella" contra todos aquellos que lo difamen. "Son ganas de inflar algo porque soy yo", dijo furioso.

Chaparro insistió asegurando que "no es la primera vez que lo acusan de no pagar", a lo que Moreno cortó furioso: "No voy a hacer de esto un Sálvame". "No me hable de eso porque entonces están ustedes de nuevo hinchando al perro que es absolutamente lamentable", dijo. En la memoria de todos, cuando salió del plató del extinto Hable con ellas tras unas acusaciones similares.

"Cíñase a eso. No me hable de eso porque entonces están ustedes de nuevo hinchando perros, que es absolutamente inaceptable. No sean miserables, por favor", replicó furioso.

Moreno incluso recordó cómo en televisión se repitieron una y otra vez imágenes "de cuando entraron los vándalos estos que me atacaron", dijo, rememorando cuando fue atacado dentro de su casa.

Moreno, sin embargo, quiso acabar la entrevista con una nota optimista: "Hagamos de este país una cosa maravillosa, que tiene mucha gente muy buena y muy genial. No sean miserables".