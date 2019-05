La misteriosa estafa que ha destruido la moral de Verdeliss

La Instagramer y ex "gran hermana" Verdeliss ha utilizado su cuenta de redes sociales, seguida por miles de personas, para denunciar que ha sido víctima de una estafa que ahora se dispone a llevar a los tribunales.

Aunque Verdeliss no ha concretado la naturaleza de esta estafa, sí que ha dado algunos detalles de la misma. Para empezar, no está relacionada con su actividad en redes sociales.

Pero también que, tras hablar con sus abogados, las previsiones no son especialmente halagüeñas. "He invertido toda la mañana de abogados", dice amargamente en sus Stories.

"Supongo que es cruzarnos en el camino con personas sin escrúpulos y dar la casualidad de que nosotros hemos puesto en ellos toda nuestra buena fe, dinero, ilusión y familia", ha dicho sin aclarar más de las circunstancias en las que ha sido estafada.

"A nivel personal te afecta un montón, pero luego llego a casa... veo a mis hijos que tienen salud y digo, mira si ellos están bien, tengo todo lo que necesito", ha seguido diciendo en otra publicación, demostrando que sea lo que sea, la estafa en la que ha caído la instagramer la ha afectado muy personalmente.