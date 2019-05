El duque de Alba rompe su silencio y responde a las graves acusaciones de su hermano

Hace una semana, Cayetano Martínez de Irujo concedió una entrevista a El mundo en la que volvió a incidir en ese distanciamiento familiar evidente desde que falleciera su madre, la duquesa de Alba."Me quitaron de todo a 1 de enero. Yo pensé que iba a seguir trabajando con mi hermano. Ha sido un shock enorme", dijo haciendo referencia a la herencia y la disposición de los diferentes títulos, evidenciando de paso la fría relación que mantiene con Carlos, su hermano y duque de Alba.

"Los tres mayores me han quitado de todo. Fue una reacción que yo no esperaba ni en el peor de los sueños", explicó decepcionado. "Yo lo que hice fue dejarme la piel para mejorarlo todo. La casa de Alba las ha pasado canutas. Además, sin poder vender porque no se puede vender casi nada. Estás con las manos atadas y sin ideas para generar dinero. A veces tienes una angustia tremenda porque los gastos son tremendos y no sabes de dónde sacar el dinero".

Esta semana, las duras acusaciones de Cayetano han tenido respuesta por parte de su hermano Carlos Fitz-James Stuart: "No me ha sorprendido porque él es como es, ya saben ustedes cómo es y no hay que hacer caso" y negó que él y sus dos hermanos mayores le hubieran dejado sin nada. "Eso es no verdad. Yo ni caso yo no he contestado a nada de esas cosas", añadió.

Según publica Diez Minutos, Carlos también desmiente que exista una carta en la que su madre le pidiera que Cayetano continuara con los negocios de su familia. "Todo es mentira y si eso es verdad no tiene efecto jurídico ninguno. No tengo nada que hablar de esas tonterías", contó y negó que pudiera trabajar con el duque de Arjona. "No nunca ha sido, cada uno trabaja en su cosa", aseguró.