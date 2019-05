Marta Sánchez narra el momento más dramático de su vida: "Fue durísimo"

Una semana después de tener que cancelar su concierto en Badalona tras ser atacada con huevos al grito de "facha" por un grupo de separatistas catalanes, Marta Sánchez visitó el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, para hablar sobre su trayectoria profesional y los acontecimientos personales que han marcado su vida.

Mientras que el terreno laboral se ha convertido en una de las artistas más reconocidas de nuestro país, en el terreno personal "la vida no se lo ha puesto fácil". La muerte de su hermana en 2004 a causa de un cáncer de mama dejando a un niño de tres años la marcaron para siempre y la sumieron en una profunda depresión de la que aún le cuesta reponerse. "No veo tanto a mi sobrino como quisiera porque me resulta complicado viajar a La Coruña. He vivido cosas muy duras allí. Fue allí donde dije adiós a mi hermana".

Además, afirmó que nunca ha visitado las tumbas de su hermana y su padre: "No puedo, no he sido capaz". "Era un ser especial y la mejor hermana que se puede tener", recordó. "Cuando murió una monja se me acercó y me dijo: ‘Se la llevan porque tu hermana hace falta en otro sitio’. Me reconfortó". Quince años después de su muerte, aseguró que habla con ella a diario "todos los días me acuerdo y la escucho mucho. Me regaña".

Una "carta de amor" a España

Otro de los momentos más destacados de su charla con Bertín fue cuando narró cómo surgió la idea de escribir la letra del himno de España: "De repente, un día mientras limpiaba el jardín me pregunte por qué el himno no lo había escrito nadie. Y como yo lo canto todo porque no tengo miedo a nada, pues dije el himno también lo voy a cantar". "Cuando empecé a escribir en Miami, me habían salido unas frases que no me lo podía creer, pero perdí el teléfono donde las tenía guardadas. Me quería morir. Dije 'ya no lo hago'. Lloré y todo. No se lo dije a nadie", comentó la artista para después asegurar que encontró la inspiración después de comenzar a "hartarse" de Miami: "Surge cuando estoy ya con una mochila muy pesada de pena y nostalgia con varias piedras dentro como el dolor, los sueños rotos y la decepción de no sentirte acompañada en esa aventura. El resultado es un bajón increíble y decir qué hago aquí". "Cuando volví a España, le dije a mi mánager que iba a poner letra al himno. ¿Sabes lo que es que te paren por la calle y te digan ‘gracias’? No me habían dicho gracias de esa manera por nada. Ni por lo del Golfo, ni por algunos de mis discos".

También aclaró que nunca tuvo intención de "oficializar nada", para ella la letra es una "carta de amor a España": "La gente que no lo entiende me da pena. Los americanos cuando tienen una desgracia suben la bandera hasta lo más alto y cantan todos el himno nacional. Aquí no tenemos esa música que nos una. ¿Por qué hay que poner el himno de un lado o del otro? Una canción es libre. Vuela. Es de todos. No es de nadie. Lo haría mil veces más", concluyó.