Mercedes Milá contesta a un inquietante mensaje de Jorge Javier Vázquez

Durante la noche del jueves en la gala de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez hizo un breve paréntesis para mandar un mensaje a su compañera Mercedes Milá: "Un besazo inmenso para ti. Este corazón que no me cabe en el cuerpo es para ti". Un breve e inquietante comentario que hizo saltar las alarmas en las redes sociales que comenzaron a preguntarse si la presentadora se encontraba en perfecto estado o si por el contrario le había ocurrido algo.

Un día después, y tras la insistencia de sus seguidores, Mercedes Milá publicó un storie de Instagram para tranquilizar y aclarar su estado: "Estoy aquí para deciros que no me pasa absolutamente nada, que algunos os habéis preocupado por el saludo que ayer en 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez me dedicó, cariñoso, y pensáis que vuelvo a estar mal o yo qué sé", comenzó Milá, en un story publicado en su cuenta personal de Instagram, sobre el que escribió "¡No me pasa nada!".

Después de su mensaje publicó un collage con varias noticias que se habían publicado durante ese mismo día haciendo referencia al "misterioso" mensaje del presentador: "A todos ellos y los amigos que lo han hecho, ya les he dicho que estoy perfectamente, que no hay de qué preocuparse y que Jorge y yo nos mandamos mensajes de esas características",

También aprovechó para reconocer que "le gustaba mucho Supervivientes". "Me gusta mucho cómo están enfocándolo en la cadena y me gusta muchísimo la presentación de Jordi González, de Carlos Sobera y de Jorge Javier".