Nacho Palau ha roto su silencio y ha concedido una entrevista al diario El País donde ha desvelado, entre otras cuestiones, que no le ha gustado nada ver a sus hijos Diego y Tadeo posando junto Miguel Bosé en el estreno de Godzilla en el Teatro Chino de Los Ángeles. Un photocall que no pasó desapercibido ya que los tres lucieron un mismo conjunto: camisa blanca y corbata y americana negras conjuntadas con una falda plisada negra hasta los tobillos. Para completar su estilismo se decantaron por unas deportivas del mismo color y unas gafas de sol.

Con mis hijos Tadeo y Diego en el estreno mundial de Godzilla en Los Ángeles #GodzillaMovie pic.twitter.com/x9U1z6tyo8 — Miguel Bosé (@BoseOfficial) May 19, 2019



"No me ha gustado nada", dice Palau en la entrevista realizada desde Chelva, el pequeño pueblo de Valencia en el que se instaló hace unos meses y donde apenas viven mil habitantes. "Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado, los niños no".

Unas palabras que cobran una gran importancia ya que es la primera vez que habla tras casi tres décadas junto al artista y una historia que ha terminado con un contencioso judicial que promete ser muy largo en el tiempo: "Tengo que ser prudente. No quiero hacer daño a nadie ni pretendo montar ningún circo con este tema tan serio porque no lo he hecho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi situación que, cuando llega a un punto, ya todo te da igual"."Me encantaría explicarme, pero no puedo. He estado con una persona pública, es una situación muy desigual. Solo me preocupa el sufrimiento de los niños", apunta.

Y es que desde que ambos decidiesen tomar caminos separados, el único objetivo de Palau ha sido evitar la separación de los cuatro niños y compartir su educación y cuidados. Diego, Tadeo, Ivo y Telmo nacieron con apenas un año y medio de diferencia y se han criado como hermanos durante sus ocho primeros años de vida. Tras meses de guerra en los tribunales, Palau ha conseguido que, por el momento, los cuatro pequeños mantengan conversaciones esporádicas por Skype y FaceTime.