Isabel Pantoja y Colate Vallejo-Nágera "rompen" su idilio. Ya nunca veremos cuajar ese acercamiento entre ambos, ese que dejó para la historia el apodo "cho-colate" salido de boca de la tonadillera hacia el ex de Paulina Rubio, y que sin duda alimentó los sueños (o pesadillas) de los espectadores. La pareja durmió junta e incluso se especuló con si hicieron la cucharita.

La causa de todo, la comida, que hizo salir al Colate más dictador y que consumó una ruptura que de todas formas se veía venir de antes. Y es que Colate sorprendió nominando directamente a Pantoja, algo que sentó fracamente mal a la cantante (de hecho, la ha nominado ya dos veces). Respecto a la bronca de este domingo, el contencioso se organizó por el reparto de comida. Recordemos que Colate es líder de su grupo y él administra las cantidades, algo que no gustó a la Pantoja en absoluto.

Isabel Pantoja no soportó que Colate no la dejase comer con el hambre que está pasando. "Quiere que me largue, quiere que me largue", dijo la cantante, que le llamó "dictador", tal y como se vio en el Conexión Honduras de este domingo. La ruptura de esta amistad parece haberse atrasladado a la totalidad del Equipo Señores: por un lado Colate, Albert, Omar y Mónica, que también se ha distanciado de Isabel. Por otro, la tonadillera, Chelo (que ha protagonizado con acercamiento a su amiga).

"Yo esperaba que en este grupo, que todos somos mayores, las cosas fueran mejor. De alguna manera veo que son cuatro y nosotras dos. Me siento desplazada, incomunicada y me da pena. La supervivencia me está resultando más fácil que la convivencia", dijo Chelo.

Pantoja remató la faena apuntando directamente a Colate: "Desde que me salvé, aquí ya cambió la cosa. He vuelto a salir nominada, lo esperaba y no pasa nada. Lo que no me gusta son las formas. No ha sido un día cuando Colate tuvo nervios. Este señor a mí me gritó porque estaba partiendo un coco. Se está viendo el Colate de verdad, el que me grita a mí y a Chelo pero a nadie más. Él es Moisés y los otros tres quienes le siguen", dijo.