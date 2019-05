El oscuro futuro que espera a Terelu Campos

Después de anunciar su marcha de Sálvame y de que opinasen todos sus compañeros al respecto, Terelu Campos por fin se sentaba anoche en el plató de Sábado Deluxe para dar las explicaciones pertinentes y despedirse de sus compañeros y la audiencia del programa.

Terelu ha comenzando la entrevista con Jorge Javier, afirmándose en su decisión y explica que: "He sufrido mucho, estos últimos meses han contribuido mucho en que yo no pueda seguir. En mi mano está el poder quitarme un sufrimiento y un mal rato. Creo que me lo merezco", aseguró la hija de María Teresa Campos.

Aunque el presentador aseguraba que entiende a su compañera, defiende su opinión: "Creo que vas a volver", dijo a la colaboradora, que pareció darle la razón asegurando que "lo único irreversible en esta vida es la muerte". No obstante, ahora mismo necesita poner punto y final y que el trabajo no sea un calvario para ella. "Quiero darme el gusto de ser yo lo primero. Sálvame es muy complicado y quien diga lo contrario no tiene ni idea", continuó una Terelu que de paso desveló los motivos de su marcha, que nada tienen que ver ni con su hermana Carmen Borrego ni con Kiko Hernández, como se ha apuntando en el programa.

En cuanto a sus planes de futuro, Terelu asegura que ha recibido llamadas de otras cadenas y que seguirá colaborando con un espacio de Telemadrid. Afronta el futuro con "ilusión y esperanza", y reconoce que: "Tengo muchas ganas, por primera vez en mucho tiempo lo siento así".

Sin embargo, Terelu ha confesado que su situación económica no es buena: "Económicamente estoy fatal", e incluso se ha llegado a plantear algunas duras decisiones si las cosas no fuesen bien: "No soy una persona que sienta apego por nada material. Quiero decir, si tengo que vender algún día mi casa, la vendo", reconoce.

Jorge le ha preguntado que si le llamara Ana Rosa para su programa ella diría que sí, a lo que ha respondido afirmando con rotundidad. "Te vas pero espero que vuelvas cuando estés bien", se despedía Jorge Javier.

"Me da mucha pena, más de lo que se pueda imaginar. No podía seguir. No siento fracaso, siento tristeza", ha declarado Terelu antes de salir del plató por lo menos para un tiempo muy largo y al despedirse de sus compañeros.