La pregunta que hizo estallar a David Bustamante ante la prensa

No es la primera vez que el fuerte carácter de David Bustamante le juega una mala pasada ante los reporteros. Este último incidente sucedió en el aeropuerto de Barajas y junto a su novia, la bailarina Yana Olina. La causa, la venta de la casa que compartió con Paula Echevarría.

La reportera de Telecinco interceptó a la pareja y preguntó al cantante sobre la venta de su casa de Villafranca del Castillo, que le pertenece en un 80% y un 20 a su ex, Paula Echevarría. La actriz vivió en ese domicilio junto a su hija Daniella hasta hace pocos días, cuando se ha mudado a su nueva vivienda.

Ya desde el comienzo se notó que David no quería hablar. "Gracias por avisarme de lo que digo yo", dijo el cántabro sobre una pregunta en relación a su nueva relación oficial con Yana.

Bustamante en el aeropuerto | Telecinco

Es evidente, por tanto, que ahora toca afrontar la venta de esa casa. A David, no obstante, no le ha gustado nada que le pregunten por ese tema, que ha zanjado con un "qué poco gusto, de verdad". El cantante lamentó que le hicieran esa pregunta, sobre todo "con lo bien que os he tratado" (a los periodistas).