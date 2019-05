La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Carmen Jara, Alaska y Paloma Barrientos para tratar todos los temas de la actualidad social. Entre ellos, el abandono de la vida institucional de Juan Carlos I anunciado mediante un comunicado oficial este lunes.

La retirada de Juan Carlos fue anunciada por la Casa del Rey que reproducía la carta enviada por éste a su hijo, el rey Felipe. Pero no cabe duda de que en realidad ha sido redactada por Javier Alfonsín, jefe de la Casa del Rey. Así lo aseguró Federico Jiménez Losantos en esRadio: "La nota la he leído con cuidado. Esa nota, para mí, la ha escrito Alfonsín, no Juan Carlos. La Casa Real, como tiene que ser".

La causa de ese razonamiento son precisamente las formas. "Excepto lo primero, lo de "Majestad querido Felipe", que es un disparate sintáctico pero real, típico de Juan Carlos, el resto es Casa Real".

Otra duda que suscita el adiós a la vida pública de Juan Carlos es qué será de la reina Sofía, que, según se ha anunciado, no se retirará como su marido. Lo que demuestra que Juan Carlos y Sofía no "juegan a dobles", tal y como se ha querido dar a entender recientemente, apuntando a una posible recuperación del matrimonio. "Ella es la peor, que la engañen y llevar cuernos no significa ser buena. Y eso de que volvían, es mentira", dijo Jiménez Losantos en Es la mañana de Federico, que asegura que "todo es teatro; no se pueden ni ver". Por lo tanto, permanecer junto a Sofía no puede estar en la agenda del Rey emérito.

En todo caso, hay quien habla de enfado y sorpresa en la Casa Real por este adiós del Rey, que queda ahora liberado de todo deber institucional. La periodista Paloma Barrientos abundó en esRadio en lo que éste tiene pensado hacer en días venideros, ahora que se acerca la temporada de regatas y de verano.

"El domingo va a haber una fiesta de despedida en Aranjuez, una corrida de toros y comida. Y el Rey se lo pasa muy bien en Sangenjo, en Galicia. La agenda de Juan Carlos incluye en junio competir allí. En agosto es la Copa del Rey en Mallorca, y luego irá a Finlandia y Francia". Siempre con su equipo de regatistas.