Continúan los problemas con Rafa Mora en Sálvame. La última fue la inmensa bronca organizada por el plantel de colaboradores al descubrir que Rafa, un recién llegado, podía optar a llevar el pinganillo que le pone en contacto directo con los responsables del espacio. Eso y un par de declaraciones desafortunadas bastaron para organizar una sonora pelotera en el directo de la semana pasada.

Ahora, Mila Ximénez ha descubierto algo que podría perjudicar gravemente a su compañero, pero se ha negado a contarlo. La colaboradora ha recibido un mensaje que implica una grave traición y, por eso, por respeto a Rafa Mora, ha decidido guardárselo.

"Raya en la más absoluta intimidad de mi compañero y no voy a jugar con ello", dijo, señalando que habían grabado a Rafa fuera del trabajo, en algún tipo de local, y que los resultados podrían ser conflictivos. "Es verdad porque son cosas que ya se han comentado, creo que Rafa no se merece que le hagan esto", dijo, mientras éste amenazaba con todo tipo de demandas.

Mila no abundó en el tema, o lo hizo a su manera, sin desvelar nada pero sí adelantando que le va a doler mucho a Rafa Mora. "No te han grabado aquí. Pero sí te ha traicionado alguien o algunos o algunas con los que tú has estado o tenido relación. Una traición en toda regla entrando en tu más estricta intimidad, y te va a doler mucho. Va contra la esencia pura de tener una relación con alguien y que ese alguien te traicione", dijo.

Rafa Mora reconoció no saber a quién se podía referir, pero sí que él se ha "pegado fiestas con amigos y amigas", además de compañeros de trabajo, por lo que podría ser cualquiera. Lo que sí va a hacer es que "si me han grabado y lo sacan, lo voy a denunciar", amenazó.

Mila quiso entonces aleccionar al todavía inexperto Rafa: "Esto es fruto de los sitios a los que vais y la gente que vais. Tenéis que tener mucho cuidado porque estáis en el punto de mira. Cuando tú hablas de alguien, Rafa, hay alguien que puede colocar un móvil al lado y grabarlo todo. A nosotros nos pasa esto. Es poco divertido y humillante", zanjó, enigmática.