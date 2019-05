Tensión entre Toñi Moreno y María Teresa Campos: "Me has fallado por cobarde"

María Teresa Campos y Toñi Moreno se vieron las caras en Un año de tu vida, el programa de entrevistas que la segunda conduce en Canal Sur. Ambas presentadoras han tratado de romper la tensión existente entre ellas, amigas y colaboradoras desde que Toñi sustituyera con Viva la vida a María Teresa Campos, dando súbito fin a ¡Qué tiempo tan feliz! El programa de la Campos fue cancelado, dando por finiquitada su extensa trayectoria profesional hasta ahora.

"Siempre me preguntan que cómo estoy; estoy deseando retomar mi vida profesional. Me quiero retirar yo y no que me retire el público", dijo la veterana presentadora en Canal Sur. En el aire flotaba, por tanto, lo fundamental: que una sustituyera a la otra y, sobre todo, las formas en que todo se produjo.

Campos no tardó en abordar el tema: "¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde, tendrías que haberme llamado en ese momento y yo te habría dicho que para que lo hiciera otra, que lo hicieras tú", dijo directamente. Toñi solo pudo pedir perdón, avergonzada, porque "te molestó y no te lo conté". "Yo no quería que me pidieras perdón. Sabía que en tu caso pasaría como la gaseosa, que sube mucho y luego baja. Me angustiaba y me moría de pena", dijo Campos.

La veterana periodista, por tanto, está dolida pero solo porque su amiga no le dijo personalmente la decisión que la cadena había tomado. Muchas cosas, incluido un grave ictus, pasaron entre ese momento y este. Toñi se hizo cargo de ello: "Me dolió que cuando te dio el ictus y me dolió muchísimo que todo el mundo hablara contigo menos yo". Además, dio otra explicación de por qué no se produjo la llamada: "Carmen me decía que si te llamaba te ibas a alterar", dijo, aludiendo al ictus y a la hija de María Teresa, Carmen Borrego.

Toñi, eso sí, se guardó otra bala en la recámara, asegurando que la tiene bloqueada en el móvil y el whatsapp, dificultando la comunicación entre ambas. María Teresa se excusó en que ella no sabe cómo funciona esa aplicación, señalando por tanto a sus hijas como "culpables". Así lo dijo Toñi Moreno: "Lo habrán hecho tus hijas. Ahora te voy a coger el móvil y lo voy a desbloquear".

Toñi Moreno, que ya no se hace cargo de Viva la vida sino de Mujeres y Hombres y Viceversa, quiso reconocer a María Teresa Campos que vive de los "réditos" de lo que ella le enseñó. Ambas convinieron finalmente en que lo pasado, pasado está, y que estos años no han sido fáciles para ninguna de las dos.