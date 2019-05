Carlos Pérez Gimeno - Emiliano Suárez: "Carola se ha convertido en mi mejor socia"

Hace tiempo que Emiliano Suarez tomó la decisión de aparcar el mundo de las piedras preciosas para comenzar una nueva andadura profesional. Tiene su propia agencia de comunicación con unos socios, y su labor de creatividad es imparable.

Hace poco más de un año montó su primera exposición de fotografía dedicada por completo a la ciudad de Nueva York, y en la actualidad, le ha tocado el turno a La Habana. "Es una ciudad mágica y desconchada, he estado en diferentes ocasiones y me gusta mucho. Con esta nueva exposición se puede decir que es una continuación de mi proyecto creativo bautizado con el nombre de Textures. Se trata de plasmar con la cámara rincones de ciudades que conozco bien. La Habana me atrapó desde el primer viaje que hice, la última vez estuve con Carola, mi mujer. Una vez concluida esta exposición, me estoy planteando alguna ciudad de Asia, y también tengo en mente Italia, seguramente Florencia", explicó.

Emiliano está encantado con su mujer y los dos forman un buen equipo, tanto a nivel personal como profesional. "Carola siempre me acompaña, se ha convertido en mi mejor socia, tiene una gran capacidad. Pienso que los proyectos tienen que ser muy personales y siempre creo en lo que hago, ella siempre me anima a todo, es una buena compañera", declaró.

El empresario no para y, después del gran éxito conseguido con sus estrenos de Opera garaje representados en diferentes ciudades españolas como Bilbao, Madrid, próximamente se podrá ver La Boheme en Burgos y en septiembre en Valencia, sin olvidar el nuevo estreno de otra de las grandes como Lucia de Lammermoor. Hay mucho trabajo para conseguir representar estas obras en garajes, la verdad es que acogida ha sido impresionante, ahora estamos hablando con posibles y sponsors, porque sin ellos sería imposible, llevarlo a cabo". La inauguración fue todo un éxito, y amigos como Alaska y Mario, Marta Sánchez, y su novio Federico León , Nuria March, Raquel Morroño, o Mónica Martin-Luque, entre otros , no quisieron perderse el último trabajo de Emi, así es como le llamamos los amigos. Felicidades.