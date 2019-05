Elena Ballesteros se despacha con su ex Dani Mateo: "No tengo ninguna relación"

La actriz Elena Ballesteros protagoniza una entrevista en la revista Corazón TVE en la que habla de su vida profesional y también personal. Divorciada del cómico de La Sexta Dani Mateo, Elena afronta ahora nuevos proyectos como su intervención en la obra teatral Perfectos Desconocidos, dirigida por Daniel Guzmán, y como modelo luciendo la colección México en la piel, de su amiga Paloma Lajud.

Elena ha pasado página de su matrimonio con Dani Mateo, finiquitado tras una infidelidad de él, y de hecho está casada desde hace dos años con su amigo de la infancia Juan Antonio Susarte. "La primera vez que me pidió matrimonio fue cuando nos conocimos, a los ocho años. Desde entonces se me ha declarado varias veces", dice sobre su marido. Una persona que le ha demostrado que "tenía una imagen muy distorsionada del amor, que reconozco que no me hacía bien".

De Dani Mateo no se ahorra palabras en la entrevista realizada por la periodista Beatriz Cortázar. "No tenemos ninguna relación en la actualidad. Ni mala ni buena. No tenemos hijos ni nada que nos una. Eso no quita que si nos encontramos nos saludemos, como ya nos ha pasado. Nuestras formas de vida son distintas", explica.

Elena Ballesteros considera que de su decepción amorosa ha sacado conocimiento: "He aprendido mucho y es lo único que tengo que agradecer. Soy la mujer que soy tras vivir esa experiencia que me ha permitido estar a la altura del marido que tengo".

Preguntada por la famosa polémica de su ex con la bandera (Dani Mateo fingió sonarse los mocos en ella durante un sketch), Elena explica: "No sentí nada. La verdad es que me dio igual porque paso página rápido. Recuerdo qeu nos encontramos por la calle y solo le dije que había que asumir las consecuencias de lo que uno hace e incluso estar fuerte para rectificar si es necesario".