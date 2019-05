La reacción del exnovio de Violeta a la noche de pasión con Fabio

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han revolucionado Supervivientes tras mantener relaciones sexuales explícitas delante de las cámaras del programa. Sin duda ha habido muchas reacciones, tanto de colaboradores como en las redes sociales, pero la más esperada era la del exnovio de Violeta, Julen, con quien mantuvo una relación hasta hace pocas semanas.

Julen vio las pasionales imágenes en el programa Mujeres y hombres y viceversa y Toñi Moreno le preguntó su opinión. "Puedo entender que dos personas se gusten y que lleguen al punto de tener relaciones, pero hay que ser consciente de dónde estás", aseguró. La pareja rompió su relación cuando comenzó el tonteo entre Violeta y Fabio, pero sobre todo cuando ella confirmó que ya no estaba enamorada de Julen. "A día de hoy, Violeta para mí es una canalla, sinceramente. Una persona no puede tener esa frialdad. Demuestra la frialdad que tiene al no tener ningún reparo ni pensar en mí que, claramente, no lo va a hacer ahora, pero que tampoco lo ha hecho en el concurso".

El exnovio de Violeta se siente dolido, pero reconoce que también le ha hecho un favor. "Yo con una tía así no quiero estar, una tía que solo mira por ella misma y que le da igual cómo se hable de ella, que solo quiere que se hable". Julen cree que Violeta no es consciente de lo que está haciendo y de que con escenas como las de la playa puede estar haciendo daño a su entorno. "Tiene que ser consciente de que es un programa que lo ve mucha gente, los compañeros de trabajo de su padre y de su madre, que si a ella le da igual… por mí perfecto, pero creo que no es consciente de lo que está haciendo".