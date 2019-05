Sandra Barneda ha reaparecido ante los medios en la nueva campaña que ha lanzado Samsung, #SomosSmartGirl de la mano de Blanca Suárez, Nathy Peluso y Carolina Marín. Allí ha querido desmentir lo mucho que se está diciendo en estos últimos tiempos sobre ella y sobre su huida de la televisión. Parece que la novia de Nagore Robles está mejor de lo que mucha gente se piensa y así lo ha querido transmitir a los medios que se encontraban en el evento.

"No estoy fuera de la televisión. Fuera de la televisión estoy descansando, pero sigo. Hay que matizar que se dicen muchas cosas, no he parado, he encadenado durante 11 años programas, creo que está bien hacer un reset, está bien salirte para alimentarte y volveré dentro de muy poco a la televisión" ha confesado la periodista. En cuanto a todo lo que ha tenido que escuchar estos últimos meses, explica que: "Se han dicho tantas cosas, que he dejado la televisión, que no se puede trabajar conmigo... A ver sí lo dicen de un hombre alguna vez, que lo he dejado con mi pareja, que nos peleamos mucho... Si me tuviera que molestar por eso, a veces esas cosas que se dicen, si fueran a la fuente y no estuviéramos como esclavos del clic, no ocurriría lo que nos ocurre".

Sandra Barneda ha querido reflexionar y sacar un balance positivo de estos últimos momentos: "Es como volver a los orígenes, cuando hacía radio éramos un equipo muy pequeño y nos lo pasábamos muy bien. Cuando estás en la televisión generalista, cuando tienes esa presión, pierdes un poco el ser niña". Sobre su nueva experiencia en YouTube, donde sube los vídeos que le da la gana asegura: "Yo con YouTube he recuperado la ilusión y he recargado las pilas".

La periodista, que lleva ya casi cuatro años compartiendo su vida con Nagore Robles ha querido zanjar los rumores que hay sobre una posible boda: "No, de momento no. Estamos bien, llevamos tres años y medio y aprendiendo juntas, construyendo, que es lo importante". En cuanto a la maternidad: "Es algo que con 43 sí que le das vueltas, pero no llego a ninguna conclusión todavía".