La millonaria fortuna con la que el duque de Alba dejó a su hermano "en la calle"

Cayetano Martínez de Irujo, mediático hijo de la duquesa de Alba, IV duque de Arjona y XIV conde de Salvatierra, Grande de España y jinete especializado en saltos se descolgaba hace unos días con unas declaraciones incendiarias contra su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, y sus otros dos hermanos mayores, a quienes acusaba de dejarlo literalmente en la calle.

Concretamente dijo haberse quedado "descolocado" tras la muerte de su madre porque "el 1 de enero de 2015, un mes después de morir, mi hermano Carlos me quitó todo: todas las atribuciones que tenía dentro del palacio y dentro de la estructura, me dejó sin sueldo, me dejó en la calle. No tenía ningún ingreso".

Ante semejantes acusaciones, el duque se ha limitado a decir que es "todo mentira" y ha declinado contestar a las declaraciones. Pero esta salida de tono de Cayetano ha colocado, de nuevo, a la Casa de Alba en el disparadero, y esta vez nada tiene que ver la vida amorosa del propio Cayetano o de su hermana Eugenia, sin duda los dos hermanos con una imagen pública más azarosa.

Pero parece claro que, o bien Cayetano nunca ha sido muy consciente de cómo ha de ganarse uno la vida –posibilidad nada descabellada– o bien su reacción se debe a un problema personal con su hermano más allá del económico, a juzgar por el listado de propiedades de las que es titular tras la muerte de su madre.

Un simple vistazo al registro de la propiedad y registro mercantil, así como la consulta a fuentes especializadas, ofrece una perspectiva muy distinta a la que planteaba el duque de Arjona y conde de Salvatierra: sus propiedades son multimillonarias.

Estas fuentes y los documentos de los registros certifican, la propiedad, por parte de Cayetano Martínez de Irujo de:

Finca de 2.000 hectáreas en Carmona (Sevilla). Finca que explota y aporta facturación al conde de Salvatierra. Según expertos consultados podría superar los 20 millones de euros en el mercado. Se trata de la finca Las Arroyuelas, que explota a través de la sociedad Eurotécnica Agraria SA.

Recibió en donación una casa palacio en San Sebastián : Casa Palacio de Arbaisenea, donde actualmente se ofrecen bodas y eventos especiales. Expertos consultados creen que alcanzaría los 6 millones de euros en el mercado.

Ostenta la explotación de los productos de la Casa de Alba , Condado de Salvatierra. Se trata de un negocio que comercializa aceite, carne y otros productos. Es de lo poco que se siente orgulloso, aunque bajo su gestión está dando pérdidas, según ha podido saber Libertad Digital .

En su patrimonio figura una casa en la Finca , la exclusiva urbanización del noroeste de Madrid conocida por ser el sitio en el que viven futbolistas famosos –es donde tenía la residencia Cristiano Ronaldo-–. Esta vivienda que puede estar valorada en más de 2 millones de euros, según los expertos consultados.

La herencia de su madre, además, le dejó varios cuadros y objetos de arte cuyo valor no hemos podido contrastar.

Posee un piso en el distrito centro de Madrid , cerca del mercado de San Miguel, que actualmente tiene puesto en alquiler.

También constan varias propiedades en el municipio de Manilva-Malaga.

Los especialistas consultados por Chic consideran que esta fortuna podría superar los 40 millones de euros, con activos en rentabilidad como el piso en alquiler, la finca agraria y los productos de la Casa de Alba.

Dado el patrimonio, se antoja un tanto exagerado por parte del conde de Salvatierra y duque de Arjona decir que su hermano lo ha dejado en la calle por invitarle a vivir su vida cuando ya cumple mas de cincuenta años y el patrimonio del que es titular, y olvidarse del "aguinaldo" al que su madre lo tenía acostumbrado.