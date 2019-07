Kiko Matamoros revela los "desagradables" detalles de su operación

Kiko Matamoros ha aportado nuevos datos a su portada exclusiva en Lecturas, en la que confesó sufrir varios tumores de vejiga que iban a requerir cirugía inmediata.

Ahora, Kiko ha contado en su tan odiado como amado Sálvame –si bien refiriéndose continuamente a su entrevista en papel– nuevos detalles de esta intervención, que tendrá lugar en muy pocos días, en concreto el 6 de agosto. "Hay que extraer el tejido dañado, los tumores y ver hasta dónde llega la lesión y analizarlo y demás", explicó en el espacio de las tardes de Telecinco.

"Estoy razonablemente bien y razonablemente tranquilo", dijo al respecto, mostrando la misma actitud que en la entrevista en la que desveló la enfermedad. Kiko tendrá un diagnóstico exacto después de la intervención.

También, en otro orden de cosas pero manifestando cierto estado de ánimo alicaído, ha desvelado cuáles pueden ser sus intenciones con respecto a Marta, su novia casi cuarenta años menor. "Evidentemente, por la diferencia de edad que tenemos no puede ser una relación, al menos por su parte, para toda la vida y ya está, los dos somos conscientes de esta situación".

"Para mí ha sido muy duro por ella, y evidentemente agradezco muchísimo cómo ha estado y dónde ha estado. Ha sido un apoyo fundamental", dijo sobre su novia en tan complicada situación.

Gustavo González hizo la pregunta más complicada a Kiko sobre si no le chirriaba un poco el desdén con el que sigue hablando de Makoke, y no existe posibilidad de reconciliación con su ex o incluso su hijo Diego. "Es algo muy remoto, no me he parado casi ni a pensarlo porque creo que no se va a producir. Si te sorprende el desdén, yo creo que hablo con humor", contestó.

Continuando con la operación, el procedimiento exige extirpar los tumores y analizarlos para comprobar si es benigno o maligno. Un proceso que calificó como "desagradable" para agradecer después el apoyo de todos los presentes, desde María Patiño a Raquel Bollo.