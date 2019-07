Sale a la luz el gran favor que hizo Mercedes Milá a Chelo García-Cortés

Esta semana, una entrevista de Chelo García-Cortés en la revista Lecturas profundizó en los duros momentos familiares de la colaboradora de Sálvame, que llegó a temer por la vida de su mujer, Marta.

Lo cierto es que en un momento en el que las críticas arrecian tras su paso por Supervivientes y su estado físico y mental se resiente, Chelo se vio obligada a desvelar un secreto muy importante que ha marcado su vida personal: el temor a que su mujer Marta Roca, aquejada de depresión, se suicidara igual que lo hizo su propia madre.

"Siempre se lo he dicho a Marta, cuando ella no ha tenido ganas de vivir, que han sido muchas veces, que estaba aterrada porque dos suicidios en mi vida no los aguantaría. Siempre le decía a Marta: 'No me hagas esto'", contó en la revista.

Ahora, la misma publicación asegura en exclusiva que hubo una persona muy importante a la hora de reconducir su situación, y no es otra que la periodista Mercedes Milá.

Fue la propia Chelo García-Cortés quien recurrió a la antigua presentadora de Gran Hermano. "Marta, por nuestra situación económica, no quería ir al psiquiatra que me recomendó Mercedes Milá", confiesa la acorralada presentadora, sacando de nuevo a relucir sus problemas económicos. "Marta ya iba a otro especialista, pero ese le medicaba mucho".

Ese mero gesto de Milá y el cambio consecuente, ya que la medicación estaba empeorando el estado de su mujer, ayudó a encaminar la situación. Marta está mejor pero sigue bajo tratamiento.