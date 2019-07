Anabel Pantoja se enfrenta a Kiko Hernández y abandona el plató de 'Sálvame'

Anabel Pantoja ha tenido este viernes una de las peores tardes de su vida en Sálvame. Es bastante difícil que la sobrina de Isabel Pantoja tenga una tarde tranquila en el programa porque siempre hay alguna información de su familia por dar, lo que ciertamente dificulta su papel. Pero lo del viernes por la tarde superó todas las expectativas.

En concreto, se estuvo hablando largo y tendido de la relación de Isa Pantoja con su tío Agustín y con su abuela Doña Ana, basándose en las duras declaraciones de la joven en el programa Lazos de Sangre de TVE. Parece que a la prima de Kiko Rivera no le ha hecho ninguna gracia que se siga hablando de personas que no han participado nunca en la televisión y, muy enfadada, cortó a todos sus compañeros para advertirles de que por favor dejaran hablar de estas dos personas o se iría del plató.

Y Anabel se fue

"Dejad de nombrar a personas que no están aquí por favor, lo pido por respeto hacia ella" empezó diciendo Anabel Pantoja. Kiko Hernández, que era el encargado de presentar el programa esa tarde, saltó enseguida antes las palabras de la sobrina de la tonadillera, o mejor dicho, contra la chulería con la que las dijo. "Toda tu familia habla de ella, tu prima el otro día hizo una entrevista y hablo de ella y de él, dando nombres y apellidos, díselo a ella".

"Entiendo que saquen el tema pero no quiero que se hable de esa persona, por respeto a esa persona que es sagrada", siguió diciendo Anabel Pantoja, ya muy dolida y enfadada. "Es una persona que es mayor y no quiero que se hable de ella, y desde aquí se lo digo a mi prima, que tampoco la nombre. Son personas que no han participado en ningún sitio y no tienen porque salir aquí", continuó explicando. Al parecer a Anabel le duele mucho que se hable de estas personas porque aparte de ser de su familia, son personas que nunca han aparecido en un programa de televisión ni en ninguna revista hablando de su vida.

Kiko Hernández decidió entonces comenzar a a bromear, diciendo que no se podría nombrar al tío Agustín ni a Doña Ana los días que estuviese él como presentador. Anabel Pantoja, dándose cuenta de que se estaba burlando de ellos, se ha levantado y ha abandonado el plató.

El presentador ha ido detrás de ella y la sobrina de Isabel Pantoja, rota de dolor y con lágrimas en los ojos, le dijo: "Kiko, hoy no es el día, es un día muy especial y no puedo estar allí con ellas, déjame". A lo que Kiko Hernández le dijo: "Pero díselo también a tu prima, que es la primera que nombra a todos", a lo que la sobrinísima solamente dijo mirando a cámara: "No hay que nombrar a las personas que no tienes que nombrar".