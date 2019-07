Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros se "desbloquean" en un yate en St. Tropez

Mientros los plazos se agotan y los bloqueos aprietan, la portavoz de Vox Rocío Monasterio y su marido Iván Espinosa de los Monteros disfrutaron de un soleado fin de semana en St. Tropez.

Tal y como publica LOC, el matrimonio de políticos se desplazó hasta la Costa Azul francesa, y allí desconectó de la tensa situación española. Mientras Madrid sigue sin gobierno, pasaron el fin de semana en un lujoso yate en compañía de unos amigos entre los que se encontraba la antigua mano derecha de Mariano Rajoy, el diplomático Jorge Moragas, antes del mismo partido cuya investidura ahora Vox colabora a impedir.

St. Tropez es uno de los destinos preferidos de las élites europeas y famosos como Mick Jagger o George Clooney. Este importante destino turístico de la Costa Azul es una verdadera joya para los que quieran disfrutar de playas de arena fina, competiciones de vela y buena gastronomía. Y es el destino que eligieron Monasterio, Espinosa de los Monteros y Moragas, actual embajador de España en Filipinas, para un fin de semana de descanso.

El matrimonio de políticos ya conocido como "los aristogatos" no pudo, sin embargo, descansar como hubiera deseado, ya que la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid estuvo preparando en todo momento el documento con las líneas rojas que no debe cruzar en Madrid Isabel Díaz Ayuso, casi todas referidas a sus grandes obsesiones: la comunidad LGBTI y la inmigración.

Además, Ivan Espinosa de los Monteros ha negado la veracidad de esta información de El Mundo. En un mensaje de su cuenta de Twitter el de Vox ha asegurado que él está "disfrutando en casa" mientras "algunos se inventan que paso el fin de semana con 'amigos' que no lo son y con los que no he estado". El tuit se acompaña con una imagen: aparentemente de una de los hijas del matrimonio de espaldas y patinando.