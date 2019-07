Carlos Pérez Gimeno - Último adiós a Eduardo Gómez: "El cáncer le ha ganado la batalla"

Eduardo Gómez ha fallecido víctima de un cáncer a la edad de 68 años. Un actor muy querido, que dio vida a diferentes personajes tanto en la pequeña pantalla como en el cine. Uno de sus principales papeles fue los que interpretó en las series La que se avecina y Aquí no hay quien viva.

Sus compañeros quisieron darle su último adiós, no pudiendo ocultar su tristeza, y todos tuvieron palabras llenas de cariño para su amigo. Fernando Tejero, que hizo de su hijo en Aquí no hay quien viva, estaba consternado ante la pérdida de su gran compañero al que le unía una gran amistad. "Me ha dejado huérfano, fue mi padre durante años".

Fernando Tejero, en el tanatorio | Cordon Press

Por su parte, Vanesa Lorenzo fue otra de las compañeras que acudió hasta el tanatorio para despedirse de su compañero. "Deja un gran vacío". A José Luis Gil, o Melani Olivares, entre otros, también se les pudo ver para despedirse de su amigo y dar el pésame a los familiares, entre los que se encontraba su hijo Héctor.

"Mi padre luchó mucho hasta el final, pero el cáncer le ha ganado la batalla". Así lo declaró, roto de dolor. La mayor parte de su trayectoria profesional de Eduardo Gómez estuvo ligada a la televisión, aunque también participó en diferentes trabajos cinematográficos como Mortadelo y Filemón y Torrente 3, entre otros.