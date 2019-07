Chenoa se ha olvidado de uno de los responsables de su éxito, el compositor William Luque. Tal y como publica Aurelio Manzano en Corazón TVE, el músico conocido como Grandpa, que compuso más de 10 temas para Chenoa (entre ellos cuatro números uno) dice estar terriblemente decepcionado con la cantante, a quien también apoyó en sus peores momentos personales.

"Siempre había pensado que la categoría como persona y compañera de Laura estaba en concordancia con su nivel como cantante. En estos años nunca le pedí un favor para mí. Hace unas semanas le envié mi vídeo para que me ayudara con sus redes y nunca lo hizo. Es más, ni tan siquiera obtuve comentario", explica él mismo al respecto.

Luque escribió "Cuanto tú vas", "En tu cruz me clavaste", "Soy lo que me das" o "El centro de mi amor", y durante 17 años fue un apoyo personal de Chenoa en sus peores momentos, como su ruptura con David Bisbal. Cuando sacó su single "Me quedo con las dos", el venezolano obtuvo ayuda de varios artistas... pero no la de Chenoa, que además de negarse a subirlo a sus redes se negó a ser la madrina del lanzamiento.

"Pensaba que nadie mejor que ella para apoyar a quien había sido el compositor de sus grandes éxitos. Sería como un reencuentro. Su respuesta me dejó helado: "No creo que pueda para esas fechas. Ahora estoy muy ocupada con la tele y la música". Dice Luque que ni siquiera le había dicho las fechas todavía.

"La sigo admirando como artista, pero como compañera y amiga me ha defraudado", remata en Corazón TVE el compositor.