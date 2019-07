Carlota Prado ('GH 18') rompe su silencio por la presunta violación: "¿Por qué nadie reaccionó?"

Hace dos años que Telecinco decidió aparcar la versión original de Gran Hermano para darle espacio a ediciones VIP. La 18ª edición será recordada como la menos vista de su historia y una de las más polémicas por el caso de supuesta violación que sufrió Carlota Prado a manos de su "novio" José María. En noviembre de 2017, el director de contenidos del reality acudió a la Guardia Civil para poner una denuncia después de visualizar unas imágenes en las que los concursantes mantuvieron "relaciones sexuales no consentidas".

Él fue expulsado inmediatamente del programa, mientras que ella continuó su estancia hasta que salió por decisión de la audiencia. Fue entonces cuando Carlota decidió acudir a la Policía Nacional para interponer una demanda por abuso sexual con penetración, lo que puso en marcha de inmediato el protocolo empleado en casos de violación junto a la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de la Policía. Dos años después, Carlota denuncia que sigue a la espera del juicio.

Así lo explicó en su perfil de Instagram, donde se presenta a sí misma como "exconcursante de GH18, desgraciadamente". "Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio, mientras yo sigo sin poder rehacer mi vida", explicó Carlota, que abandonó las redes sociales tras el programa por la "lluvia de amenazas, insultos y vejaciones" que "llegó a límites insospechados". "Para los que pensasteis que me vendí a Telecinco por su pésima audiencia, pensad que no es mi palabra contra la de otro y que todo está grabado. Para los que decís que no puedo acordarme, ¿alguna vez habéis sufrido un coma etílico?", añadió.

José María / Carlota - Fragmento recortado y ampliado a la mejor calidad posible. pic.twitter.com/iZpZ93el5p — GHReplay (@GHReplay) November 8, 2017

"¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué nadie en el salón nos separó? ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos? ¿Por qué lo dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente?", se pregunta Carlota para denunciar la dejadez del programa. Aquel episodio se recordará como uno de lo más negros del reality, que guardó silencio y no dio las explicaciones necesarias a la audiencia.