Insólita amenaza de Chabelita a Kiko Hernández: "No se me olvida el daño que has hecho"

Chabelita se ha mostrado inusualmente dura en una entrevista mantenida en El Programa de AR tan solo un día después del histórico abrazo entre Mila Ximénez y su madre, Isabel Pantoja, enemigas durante años.

Tan enfadada se ha mostrado por las críticas recibidas por ella y por su madre que no ha lanzado una inaudita amenaza a Kiko Hernández, colaborador de Sálvame, que en repetidas ocasiones ha criticado el comportamiento de Isa en lo relativo a su vida sentimental y familiar.

Isa criticó que Kiko Hernández comparase en el pasado sus encontronazos sentimentales en ferias, además nunca demostrados, con "inventar que tuve un embarazo, que aborté", y otros fenómenos similares.

"Coges con tu dedito y señalas mientras dices mentiras, mofas e insultos, porque sobre mí me has inventado. Porque tú eres intocable y en tu programa, que tienes cuatro horas, te dedicas a insultar y burlarte. Nadie te puede contestar", dijo Chabelita, que la semana pasada realizó muy duras declaraciones en Lazos de Sangre de TVE sobre su vida familiar.

Chabelita fue al grano, señalando la imagen del abrazo entre Mila Ximénez y su madre que tuvo lugar esta semana. "Si mi madre tiene la facilidad de perdonar a gente que le ha hecho daño, es tu problema", dijo, recordando a la vez "lo que ha sufrido mi madre [por Isabel] por culpa vuestra". "A mí no se me olvida el daño que me habéis hecho tú a mi madre y mi familia", amenazó mirando directamente a cámara.

En todo caso, la joven reiteró en lo que le molesta de Kiko Hernández. "No me importa que me llame mentirosa, sino la falta de respeto, los insultos y las burlas, eso me afecta. Hablo no no solo por mí sino todos los que no tienen la oportunidad de contestarle, se callan y esperan años para demandarle y ganarse algo de respeto", aseguró.