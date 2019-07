Los gritos de Violeta y Fabio le cuestan un disgusto a Toñi Moreno

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio volvieron de Supervivientes dispuestos a sacar su relación adelante, pero parece que Julen, el exnovio de ésta, sigue sin superar que le dejara en pleno directo y ante toda España. Mediaset está aprovechando este triángulo amoroso para rellenar horas en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa y su último cara a cara no fue nada amistoso. El joven contó en el plató que su exnovia se insinuó y llegó a tocarle en partes sensibles del cuerpo.

Aunque en un primer momento ella no sabía a qué se refería, Julen explicó la situación para "hacerle un favor" a Fabio. "No quiero que te pase lo mismo, hermano (...) Me tocó el culo y lo de delante y me dijo 'esto sigue siendo mío'", aseguró. Cuando pasó aquello, Julen se lo tomó a broma, pero luego pensó que Violeta no le guarda ningún respeto ni a él ni a Fabio. Violeta lo negó todo. "Quiero pensar que todo esto lo haces porque tienes un representante detrás y quieres hacer otras cosas, porque si no eres muy sucio".

Julen contraatacó y dio donde más duele. "La más sucia eres tú que has ido a Sálvame a vender a tu padre". El comentario indignó a todo el plató y Julen se llevó un reproche de Nagore. "Sabiendo lo que ha pasado con mi familia. Me arrepiento 50.000 veces del día que te cruzaste en mi camino. Me das asco", le gritó ella.

Los gritos y el cruce de duras acusaciones terminaron con la paciencia de Toñi Moreno, que no está llevando lo mejor que puede su embarazo. "Tengo que decir que hoy tengo un mal día y tengo la energía justa como para llevar este programa. Vais a respetar el programa, vais a respetar a los espectadores y me vais a respetar a mí, que hoy no me encuentro bien", suplicó la presentadora con la voz entrecortada. Ante la reacción histérica de Violeta, Toñi le tuvo que pedir que se tranquilizara. "Ay, Dios mío... Y que no me den un telediario...", dijo la presentadora suspirando.