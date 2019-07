Los dos montajes que se están cocinando alrededor de Gloria Camila

De montajes va la cosa. Mientras muchos, como la revista ¡QMD!, valoran las sensuales fotografías de Sofía Suescun con Kiko, ex de Gloria Camila Ortega, como un montaje, la sombra del engaño planea también sobre la hija de Rocío Jurado con un misterioso joven moreno.

Este fin de semana fue vista, y no por primera vez, con ese joven desconocido, que podría ser su nueva ilusión, o bien solo un buen amigo. ¿Casualidad forzada, o Gloria Camila ha pasado página? Su airada respuesta a las imágenes de Sofía y Kiko en una tumbona, posando en ropa interior y mostrándose en toda su sensualidad en Instagram (el mensaje ¿subliminal? es "Bella Ciao") tampoco ayuda a aclarar las cosas.

Gloria Camila y un joven desconocido | Divinity

Lo que sí está claro es que la hija de Ortega Cano está feliz pese a haber terminado su relación sentimental con Kiko. De hecho, según el fotógrafo Enric Bayón, el último chico no es el primer chico, con lo cual Gloria Camila ya habría alternado con dos jóvenes, no uno.

Ella no dice y no contesta a las preguntas de los reporteros de Cazamariposas, lo que ha dado aire a la tesis –según Bayón– de que uno de los dos jóvenes esté tratando de "vender" una relación sentimental con Gloria Camila donde no la hay. Según éste, le habrían ofrecido hacer un reportaje con otro joven que ya ha aparecido en otras ocasiones en televisión –es decir, un joven "conocido"–con otras chicas. ¿Será éste el tercero en discordia, o bien es todo mentira?

Por el momento, ahí quedan esas imágenes de Gloria Camila en Madrid subiendo a su coche con un apuesto moreno. De momento, solo quedan a modo de contestación sus palabras de la semana pasada: "Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla", dijo en referencia a la extronista de MyHyV. La hija de Rocío Jurado aprovechó también para desmentir que tenga una relación sentimental con Alejandro Albalá, tal y como afirmaron el martes por la tarde en Sálvame: "Solo amigos".