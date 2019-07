Carlos Pérez Gimeno - Cristina Pedroche confirma que presentará las Campanadas otra vez

Cristina Pedroche demostró cómo se defiende en la cocina y expuso sus artes culinarias cocinando un ceviche de langostinos Rodolfo en un showcooking organizado por Pescanova, todo ayudada por su por su compañera en Zapeando, Lorena Castell. "Estoy encantada porque lo he pasado muy bien, y además ya nos vamos de vacaciones David y yo. Estaremos casi todo el mes, nos vamos a Tailandia, que nos encanta". Su marido, el afamado chef Dabiz Muñoz, es quien cocina en casa. "Este no es mi mundo, aunque me lo he preparado a conciencia para quedar bien, es una receta muy sencilla", declaró.

La colaboradora de televisión confirmó que volverá a dar las campanadas el próximo fin de año. "Ya es oficial, tengo una cierta idea de cómo va a ser el vestido que me pondré esa noche. Va a ser espectacular, si no fuera así, no sería yo".

La nueva temporada seguirá en su programa televisivo. "Fran se va y le sustituye Dani Mateo, me han dicho que habrá varias sorpresas". A la actriz le encantaría recuperar su carrera. "Sería estupendo, a ver si recibo alguna oferta, no dejo de hacer castings. Haría drama, a pesar lo mucho que me gusta la comedia, porque es donde me siento más cómoda", comentó.

Pedroche desmintió de manera rotunda que estuviera embarazada. "Me imagino que todo esto se produjo cuando se publicó una fotografía en la que se me pudo ver un poco de barriguita, acababa de comer, y no me apeteció meter tripa. Sinceramente, en este momento no entra en nuestros planes ser padres. Nuestros hijos son los restaurantes y mis trabajos, que es donde invertimos nuestro tiempo. Un hijo te cambia la vida por completo, y por el momento, no estamos por la labor. Además del año próximo abriremos otro en Dubái. Hemos formado un equipo Dabid y yo perfecto":

Al preguntarle qué hace para mantenerse así de bien y no engordar, lo explico con todo lujo de detalles. "Empecé a adelgazar cuando conocí a mi marido, él fue quien me enseñó a comer, por ejemplo, verduras a la plancha, que te sacian y no engordan".

Le encantaría presentar un concurso de entretenimiento, y en septiembre continuará en Zapeando, y hará otra colaboración.