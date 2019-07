Crisis profesional: Vasile da una última oportunidad a Paula Echevarría

Aunque Paula Echevarría esté considerada como una de las influencers más importantes de nuestro país, cabe recordar que su carrera como actriz sigue activa, pero es precisamente esta faceta la que más le está costando sacar a flote. Aunque pasa por un buen momento personal de la mano de su novio Miguel Torres, el terreno profesional se complica.

Según adelanta Lecturas esta semana en sus páginas, Mediaset ha dado un ultimátum a Paula Echevarría tan solo dos años después de firmar un contrato de exclusividad millonario que incluía, hasta el momento, la película Ola de crímenes y la segunda temporada de la serie Los nuestros. Pero ninguno de los dos proyectos han conseguido los resultados esperados ni en taquilla ni en audiencia, y aunque no sería justo culpar a la actriz del fracaso, el grupo de comunicación se está pensando mantener su contrato.

Paolo Vasile ha decidido darle una oportunidad y concederle el papel protagonista de la miniserie Después del amor, la adaptación de la novela homónima de la periodista y escritora Sonsoles Ónega. Cuenta Lecturas que el papel estaba pensado para Blanca Suárez, quien precisamente protagonizó con gran éxito de audiencia la primera temporada de Los nuestros, pero el papel será para la asturiana por imposición de Mediaset.

Los rumores sobre el descontento de la cadena con la actriz vienen de lejos y la última vez que se pronunció sobre el tema decidió tomárselo a broma: "Le pregunté a Paolo sí había pasado algo que yo no supiera, y me dijo que no. Así que a día de hoy, que yo sepa, sigo", explicó ante la prensa. Si se le cierra esta puerta, las cosas se complicarían para Paula, que no sería bien recibida en Bambú Producciones, la productora con la que cosechó éxitos como Gran Reserva o Velvet y a quien abandonó por irse a la competencia.