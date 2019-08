Hace cerca de 8 meses a mi madre @mensimedina le dio un ICTUS. Hoy en día sigue esperando a ser operada después de que le dijeran que su caso era de máxima prioridad y urgencia. . El cardiólogo que atiende a mi MADRE en Fuerteventura, ha enviado los papeles por 2° vez, haber si hacen caso ya, porque lo que tiene mi madres es una cosa muy seria. . La palabra ICTUS en Fuerteventura es sinónimo de MUERTE! Todos los pacientes con graveda tienen que ser evacuados y muchos mueren en la espera, o en el trayecto en HELICÓPTERO. . ¿Dónde están los políticos de Fuerteventura? esos que te pieden el voto. ¿Dónde está la mejora de los servicios sanitarios y médicos del hospital de Fuerteventura? @ondafuerteventura .

