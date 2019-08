'El País' entrevista a Isabel Pantoja: "Tengo mi ejército particular".

Isabel Pantoja cuenta las horas para cumplir años. La tonadillera vive su fecha más especial después de haber salido como ganadora "moral" de esta última edición de Supervivientes. Completamente renovada, la cantante prepara dos días de celebración donde sus amigos y su familia disfrutarán de una fiesta única.

Pero antes de reunir a todos los suyos en Cantora -este jueves están citados sus familiares y el viernes sus amigos- Isabel ha decidido abrir su corazón al diario El País. Sin pelos en la lengua, Isabel ha descrito cómo ha sido su paso por Honduras: "Nunca pensé que resultara tan durísimo. Y me apunté en contra de toda mi familia. Tomé la decisión sola. No quise defraudar a nadie. Dije que haría todo lo que tuviera que hacer siempre que no dañara mi salud".

Los jefes de Telecinco ya la han felicitado por los resultados de una edición que -Pantoja lo sabe- ha logrado los mejores datos de audiencia gracias a ella. "Yo soy una mujer, modestia aparte, muy querida. Tengo mi público. Lo llamo mi ejército particular. Jamás les he fallado. Están a muerte conmigo".

Además, explica que no guarda malos recuerdos de esta experiencia, a pesar de los encontronazos que ha tenido con alguno de sus compañeros: "Me he defendido como una leona. No vuelvo con rencor, pese a los momentos malos y malísimos". Como por ejemplo aquel en el que se le acusó de robar comida, una polémica lata de jamón: "Aquello, como dijo Jorge Javier, fue un pirata, que vino y se fue… En cuanto a los demás, tenían sus estrategias. Iban a ganar. Yo no".

En lo referente a los miedos que ha superado, la cantante ha dejado muchos traumas por el camino: "A la oscuridad, a los animales, a lo desconocido, a dormir a la intemperie, a la soledad... Porque aun estando acompañada, me he sentido muy sola". También a la soledad. Preguntada por cuándo se sintió más sola, si en la cárcel o en la isla, Isabel contesta desarmada: "Eh... no".

Y sobre su paso por la cárcel de Alcalá de Guadaira, Isabel reconoce que no se siente con fuerzas para hablar de este tema todavía: "No estoy preparada todavía. Trato de pasar página. Me falta un centímetro y daré carpetazo".