La alarmante situación que se esconde tras el cambio físico de Miriam Sánchez

Después de años sin saber nada de Miriam Sánchez, exmujer de Pipi Estrada, esta semana la ex actriz porno y colaboradora de televisión reaparecía completamente cambiada físicamente, con más kilos y teñida de morena. Y lo hizo para anunciar una cirugía a la que se va a someter para verse como antes.

Miriam Sánchez siempre ha sido una mujer con una personalidad arrolladora que participó en programas y realities de gran audiencia, principalmente en Telecinco. Sin embargo, tras su precipitada salida de Mujeres, hombres y viceversa y tras varios fracasos laborales y personales, decidió alejarse de los medios de comunicación.

Este jueves, Sálvame ofreció más datos sobre la nueva vida de Miriam: su situación es alarmante, está escondida y lo poco que llega sobre ella es polémico y preocupante. "La última vez que hablé con ella la vi muy de bajón", aseguró al programa su ex pareja Dinio García: "La Miriam que yo conocía era una Miriam alegre y feliz pero desde que está con su nueva pareja no la veo bien. Creo que no es feliz con la pareja que tiene". Además, su ruptura con Cristo Vivancos, miembro de Los Vivancos, también le había afectado anímicamente: "Yo le deseo lo mejor, no tengo ningún problema con ella. Ha decidido no contar más su vida en televisión, es su decisión", aseguró el bailarín.

Sus amigos más íntimos se muestran más preocupados: "Quedó tan saturada que la prensa y la televisión le genera pánico, psicosis. Tú fíjate, alguien que ha estado en lo más alto de la tele. Lo único que quiero decir es que no me coge el teléfono a mi tampoco. No sé si está bien o mal", confesó su amiga Olga. Más tranquilizador se mostró el padre de Miriam que aseguró que se encuentra perfectamente: "Todo el mundo tenemos momentos mejores y peores. Pero ella está bien".