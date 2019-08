Muere la nieta de Robert Kennedy a los 22 años por una posible sobredosis

Saoirse Kennedy Hill, la nieta de Robert F. Kennedy, hermano del expresidente John F. Kennedy, ha sido encontrada muerta en su casa familiar de Hyannis, en el estado de Massachusset, tal y como ha informado The New York Times. Aunque aún no se saben todos los detalles de su fallecimiento, todo parece indicar que habría sido a causa de una sobredosis.

"Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra querida Saoirse", ha indicado la familia Kennedy de 22 años de edad un comunicado enviado a los medios de comunicación. "Su vida estaba llena de esperanza, promesas y amor", reza el mensaje.

Según el diario, los equipos de emergencias recibieron una llamada el jueves por la tarde desde la villa portuaria de Hyannis. Hill fue trasladada al Hospital Cape Cod, donde los médicos confirmaron su defunción. Ethel Kennedy, abuela de Hill y mujer de Kennedy, más conocido como 'Bobby', ha lamentado lo sucedido y ha expresado que "el mundo es hoy menos bello que ayer".

No la primera tragedia a la que la familia Kennedy se ha enfrentado, también sufrieron los asesinatos de Bobby y John.