Aunque Isabel Pantoja quería disfrutar del día de su cumpleaños rodeada de toda su familia y amigos en una espectacular fiesta en Cantora donde no faltó de nada, no todo ha salido como ella esperaba. Tal y como contaron este jueves en Sálvame, se produjo una desagradable pelea durante la celebración entre Chabelita Pantoja y Omar Montes a raíz del regalo del cantante a su ex suegra: Una foto muy antigua en forma de cuadro en la que aparecen Paquirri, Isabel Pantoja y Kiko Rivera de pequeño.

Muchos interpretaron este gesto como un desprecio de Omar a la hija de la tonadillera. Chabelita, acompañada en todo momento por su novio Asraf Beno, se encaró con Omar haciéndole saber que no estaba de acuerdo con su presencia en la fiesta.

Tras el enfrentamiento, la fiesta transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora de entregar los regalos. Sin duda el más especial para la artista fue el de su hijo Kiko Rivera del que recibió un cachorro de Yorkshire al que ha llamado Sissi, como su anterior mascota fallecida. Sin embargo el regalo podría traerle más de un quebradero de cabeza a la cantante.

Según Kiko Hernández, este nuevo miembro de la familia podría pertenecer a un criadero de perros ilegal lo que le obligaría devolver a su nueva mascota por lo que le recomendó "no cogerle mucho cariño a la perrita": "Lo vamos a poner en cuarentena porque igual hay que devolverlo, igual va la Guardia Civil a recogerlo ya que podría ser ilegal", aseguró.

Hernández confirmó que la persona a la que se le había comprado el perro tenía varias denuncias por este caso y estaba en plena investigación al respecto. Como detalló el colaborador del espacio de Telecinco, Isabel no tendría nada de lo que preocuparse en el caso de que la investigación avance ya que la persona que podría meterse en problemas es la que compró la mascota.