Nuria Marín cuenta la verdad sobre el bochornoso estreno de Rafa Mora en 'Cazamariposas'

El estrepitoso fracaso de Rafa Mora como presentador de Cazamariposas sigue teniendo repercusión en Telecinco. Este viernes, Nuria Marín, habitual presentadora del espacio de Divinity, se puso al mando de Sálvame donde coincidió con su sustituto en el espacio del corazón de Mediaset.

Al comienzo de la tarde, Kiko Hernández preguntó a Nuria sobre estreno del ex tronista como presentador: "¿Qué hay de cierto del mal rollo que hay en Cazamariposas con Rafa Mora?". La periodista se mostró cauta al principio hasta que finalmente confesó la actitud de Rafa Mora con el equipo del programa: "Esto es fuerte. Rafa Mora en su segundo día de trabajo se negó en redondo a hacer algo muy importante que forma parte de las tareas de un presentador, dijo que no iba a hacer eso y que antes se iba a Ibiza", aseguró.

El colaborador replicó, afirmando que eso "no era del todo cierto", que está poniendo todo su empeño en hacer bien su trabajo: "Me he prestado a todo, he dicho que en lugar de irme a Ibiza, prefiero ir a Cazamariposas y cumplir mi sueño que es ser presentador". "Me toca un poco la moral, la broma es broma hasta que deja de ser broma", dijo.

Macarena, novia de Rafa, habló telefónicamente con el programa para defender a su pareja y criticar duramente la actitud de Nando Escribano, presentador de Cazamariposas: "No quieren que Rafa esté ahí". "Lo que se ve desde fuera es que a los compañeros no les hace mucha gracia que él esté ahí porque les pueda quitar el protagonismo, el puesto", aseveró.

El colaborador aclaró las palabras de su pareja asegurando que su novia "solo conoce una parte": "Ella solo ve lo que ve en la pantalla, y no ve el trasfondo. Hay un gran equipo y el ritmo de trabajo es brutal", aunque reconoció que "no me lo pusieron nada fácil pero agradezco la oportunidad que me han dado".