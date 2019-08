Grave altercado policial de Sofía Suescun y Kiko Jiménez en Marbella

Sofía Suescun, recién estrenado su romance con Kiko Jiménez, ex de Gloria Camila, apareció en Viva la vida absolutamente destrozado. Su novio había tenido un altercado grave con la policía y fue detenido, pasando la noche en el calabozo.

La ganadora de Supervivientes, visiblemente afectada, contó a Sandra Barneda cómo fue el incidente. : "Estoy alucinando con todo lo que ha pasado y muy preocupada por que haya individuos de este tipo ejerciendo de policía". Y es que hay un parte de lesiones y una denuncia por supuesta agresión de por medio.

Sofía y Kiko iban en coche cuando la Policía les dio el alto en plena carretera. La pareja, según lo contado en Viva la vida, trató de saltarse el control ignorando las indicaciones de las autoridades hasta que finalmente otro agente logró pararles. Ella asegura que todo fue una confusión, ya que creyeron que el agente les estaba invitando a pasar, no a parar.

Cuando a Sofía le pidieron que se identificase, ella no llevaba encima el DNI y procedieron a llevársela en el coche patrulla. Kiko decidió grabar todo el incidente con el teléfono pero le pidieron que borrase el vídeo. Se produjo un forcejeo y "a Kiko le agredieron".

Sofía contó que el policía "actuó de manera no correcta", y otros testigos corroboran su versión de que a Kiko "le agreden". Pero hay testigos que abundan en el comportamiento rebelde de la pareja, y señalan que incluso en un momento de nervios el joven le echó humor en la cara al agente, ya que estaba fumando.

Testigos del incidente aseguran que Sofía gritaba que si "no sabían quién era ella", ella se defiende asegurando que se dirigían a un parking de un local para el que estaban acreditados. "Llevábamos mucha prisa y le enseñamos el teléfono y no nos hace ni caso", dijo a Barneda en Viva la vida.

Una afectada Sofía contó que el agente "me goció por el aire y me metió en el coche como si hubiera cometido un delito, cuando lo único que he hecho es rebatirle con argumentos sólidos lo que yo no consideraba justo". Al final, ambos, Kiko y Sofía, acabaron en comisaría.

El juicio rápido será este lunes 5 de agosto.