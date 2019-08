Olvido Hormigos denuncia que hay una persona que la suplanta

Olvido Hormigos lleva mucho tiempo alejada de los medios de comunicación. Recordemos que hace unos meses tomó una decisión que juraba y perjuraba que era meditada: dejar la televisión ya que la imagen que se plasmaba de ella en los distintos programas a los que había acudido no era la real. Lo cierto es que desde entonces no la hemos vuelto a ver, ni si quiera con su amigo Toño Sanchís, de quien se hizo inseparable cuando este zanjó su relación profesional y personal con Belén Esteban.

Ahora, la exconcursante de Gran Hermano VIP se ha enfrentado a una cuenta falsa que le ha robado su identidad en Twitter y que está colgando fotografías y escribiendo una serie de tweets que no han gustado nada a la exconcejala.

Había subido esta foto y la borré porque alguien me llamo " vieja ridícula" porque a mis 49 años me visto de esta manera, pero saben que?

NO ME IMPORTA QUE ME CRITIQUEN

de ahora en adelante subiré lo que me de la gana, buen día para todos a href="https://t.co/UVAKt9QLUW">pic.twitter.com/UVAKt9QLUW — Olvido (@_OlvidoHormigos) July 24, 2019

El 1 de agosto, la cuenta falsa que se hacía pasar por Olvido Hormigos publicó el siguiente tuit: "Vine a una boda y una niña de 6 años me pidió que me hiciera una foto con ella, me la hice. Luego regresó y me pregunto que si era la viuda negra (Scarlett Johansson) Le di un gran abrazo y le agradecí por tan bonito halago".

Este tuit y la cuenta en general hizo saltar todas las alarmas. Olvido Hormigos ya ha mencionado en su cuenta oficial de Twitter que no es ella, y que la persona que la está suplantando puede encontrarse con bastantes problemas: "La cuenta @_OlvidoHormigos es falsa. Si sigue publicando denunciaré".

La cuenta @_OlvidoHormigos es falsa. Si sigue publicando denunciaré. — Olvido Hormigos (@olvihormigos) August 2, 2019

De esta manera, Olvido se ha enfrentado a una usurpación de su identidad en redes sociales, algo que nadie desearía ya que puede ser bastante peligroso. Si no, que se lo digan a Belén Esteban cuando el día de su boda le hackearon el teléfono móvil y empezó a enviar mensajes a diestro y siniestro, o Chelo García Cortés, que mientras que estaba en Honduras, empezó a subir contenido inapropiado desde su cuenta que incluía improperios contra Isabel Pantoja. Al parecer, Olvido Hormigos ya ha tomado cartas en el asunto y se dispone a acabar con esta cuenta falsa.