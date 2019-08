Andrea Molina, hija de los actores Micky Molina y Lydia Bosch, ha intervenido en el polémico suceso de la semana pasada, el incidente de su padre en un aparcamiento de Ibiza con su vehículo y una niña de 9 años, arrojando posteriormente una tasa de alcoholemia de 0,90.

Andrea considera que estos hechos han sido "manipulados y distorsionados" y ha señalado la existencia de un "presunto testigo contando una realidad completamente falsa". "No se debe de coger el coche bajo ningúna circunstancia si se ha bebido, pero lo que tampoco se debe de hacer es exagerar, mentir, ni manipular las cosas por el simple hecho de querer vender o de crear morbo", ha escrito la joven en Instagram.

Andrea fundamentalmente duda de la veracidad del testigo y acusa a la prensa de tratar de "vender" y haber contado los hechos de una manera "completamente distorsionada". "Me gustaría conocer a ese presunto testigo que relató como mi padre salía a alta velocidad en dirección hacia la niña y como rogaba que no se llamase a la policía. Me gustaría mirarle a la cara y preguntarle por qué ha querido dejar a mi padre de algo que no es".

Asegura Andrea que los medios no se han hecho suficiente eco del comunicado de la familia de la niña de nueve años, que ella misma recuerda en su publicación mostrándolo en la imagen de manera íntegra, y que relata como las cosas "realmente sucedieron".

"Me dirijo por aquí a todos los increíbles y maravillosos periodistas que tenemos en nuestro país, sé que estáis, sé que existís. A los que estáis estudiando para serlo, por favor, nunca perdáis por el camino vuestras ganas de informar y de contar la verdad", escribe la actriz de 27 años.