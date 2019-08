La nueva puñalada de Rocío Carrasco a Amador Mohedano

Desde la desaparición de Rocío Jurado, los nubarrones se han cernido sin parar en los miembros de su familia. Ahora, su hija Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac se disponen a estrenar, el próximo 13 de septiembre, una función a modo de homenaje a la cantante con ellos como productores y creadores junto a Pablo Carrasco. Tal y como se comentó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, esta función no está exenta de los habituales problemas familiares.

Y es que Albiac, pese a no tener ninguna formación musical o teatral (de hecho, estudió Derecho) ejerce un rol extremadamente importante en su ejecución. Esta vez, el marido de Rociíto ejercerá también de director, además de los roles anteriormente expuestos. No deja de llamar la atención, en suma, que Rocío y su marido empresario acaparen puestos y homenajes por doquier a la más grande con la escasa o nula vinculación familiar que tienen con su entorno, que naturalmente no acude ni apoya estas iniciativas teatrales.

Además, tal y como recordó en la crónica rosa de esRadio la periodista Beatriz Cortázar, hay un gran olvidado en esta serie de estas empresas, y es nada menos que Amador Mohedano. El hermano de Rocío, que "siempre estuvo con su hermana" y se hizo responsable de gran parte de su carrera artística, ha sido dejado totalmente de lado por Rociíto debido a sus eternas discusiones familiares con el núcleo de la familia.

A Amador lo sustituyó, ya en vida de la cantante y pese a sus menores conocimientos del mundo de la música, el propio Albiac, algo que en su momento supuso una decisión dura, difícil de encajar dentro de la noticia. Fue en un especial para TVE que luego derivó en disco, tal y como recordó en antena Paloma Barrientos. "A Amador le apartaron a un lado produciendo este espectáculo", contaron Barrientos y Cortázar sobre esta nueva gira, donde se introdujo por primera vez a Fidel pese a que carecía de todo conocimiento musical.

El hermano de Rocío, ya en vida de la cantante, acabó relegado a un mero "asistente personal" de la cantante, pero sin ningún poder de influencia sobre Fidel y Rocío, que impuso a su marido como productor de los nuevos eventos a partir de ese punto. "Amador se enteró casi por la prensa que le dejaban a un lado, y Rocío madre, con la guerra en casa y sin querer dejar en la estacada a su hermano, llegó a un acuerdo poniéndole de asistente pero sin poder tocar nada del espectáculo". El papel de Albiac es el que ahora se refuerza todavía más.

Respecto a la nueva función promocionada desde Mamen Comunicación, estará protagonizada de nuevo por Anabel Dueñas, vinculada a los espectáculos de Rocío Jurado producidos por su hija, que tiene los derechos de explotación sobre la imagen de su madre. Anabel y Rocío son grandes amigas y la que se estrenará en septiembre es otra de las funciones ideadas para recordara a Rocío Jurado.