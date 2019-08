El viaje de Bigote Arrocet a Chile ha hecho estallar los rumores de crisis con su pareja María Teresa Campos. Y es que llevan más de un mes separados, incluyendo el cumpleaños de la presentadora. Aunque la malagueña ha intentado quitar hierro al asunto explicando que el viaje de Edmundo se debe a motivos personales y laborales, hay voces que aseguran que el humorista podría haber sido fotografiado en compañía de otras mujeres, lo que podría haber retrasado su vuelta a España.

Después de día de rumores sobre el verdadero paradero de Bigote, Peti Arrocet, su hermana, confirma a la revista Semana que todavía se encuentra en Chile y que en unos días hará las maletas para regresar a nuestro país. Además, niega "en rotundo" que exista alguna crisis con María Teresa ya que hablan diariamente: "Hablamos todos los días con Teresita. Sabemos que ella está bien (…) Se ha ido tanto tiempo de viaje por atenderme a mí, a su hija y a los negocios", asegura Peti.

Hace unos meses falleció la primera mujer de Bigote por lo que se vio obligado a viajar a Chile para apoyar a su hija mayor. En esta ocasión, Bigote ha decidido estar junto a su hermana: "Está todo el tiempo conmigo", asegura. También desmiente que existan fotografías de su hermano con otras mujeres: "No es verdad. Él siempre está a mi lado". Unas palabras son la que pone fin a todas las especulaciones de los últimos días y sobre las que María Teresa Campos no se ha querido pronunciar.

Otra de las que quiso salir en defensa del cómico fue Terelu Campos este fin de semana en Viva la vida: "Hay determinadas parejas que siempre están en el punto de mira", dijo. "Yo no voy a hablar de lo que ha ido a hacer Edmundo a Chile, eso le pertenece a su intimidad, no de la mía". Además, restó importancia al hecho de que su madre no acudiera al desfile de moda que organizó Bigote antes de viajar a Chile: "En ningún momento se ha ido Edmundo enfadado. Que no fuera María Teresa a su desfile a él le parece lo más normal", explicó.