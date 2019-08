Lo que Kiko Jiménez y Sofía Suescun no contaron sobre su grave altercado policial

Este fin de semana conocimos el grave un altercado grave con la policía por el que Kiko Jiménez, ex novio de Gloria Camila, fue detenido, pasando la noche en el calabozo. Según la versión de su recién estrenada pareja Sofía Suescun en Viva la vida, les pararon cuando intentaban acudir a un festival en Marbella y al no disponer de su documentación, se la llevaron al coche y Kiko grabó la secuencia con su teléfono móvil para denunciar el hecho. Los agentes pidieron al ex tronista que borrara el vídeo al no estar permitido captar imágenes y al negarse, se habría producido un forcejeo por el que finalmente fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

Este lunes celebró el juicio rápido en el que Kiko se enfrentaba a un presunto delito de desacato a la autoridad que se castiga con multas y penas de entre tres y seis meses de prisión. El programa Sálvame mostró las primeras imágenes de Kiko tras el juicio que, muy enfadado, pidió que se respete la presunción de inocencia: "No se pueden decir cosas que no son porque nadie ha estado ahí nada más que nosotros".

Según el acusado, hay personas que "quien manchar su imagen": "Nos duele porque no somos así y no faltamos el respeto de esa manera, es indignante. Es muy delicado, no corresponde con la prensa rosa, hemos pasado por un momento muy complicado", declaró. "No todo vale en televisión".

Según el programa de Telecinco, la versión de la policía es asegura que cuando un camión se disponía a salir del parking de acceso al festival un control detuvo el tráfico pero Kiko no respetó la señal de indicación, una versión que dista de la ofrecida por la pareja. Cuando detienen su coche y les piden la identificación, Sofía no dispone de ella y le dicen que tiene que acudir a comisaría para identificarse. En ese momento, Kiko graba lo sucedido. Al quitarle el móvil, Kiko tuvo que ser reducido y llevado a comisaría. En cambio la versión del ex de Gloria Camila dice que hay un presunto abuso en el trato por la brusca forma en la que introducen a Sofía en el coche. Además, asegura que le negaron la realización de una llamada y no les dieron agua.