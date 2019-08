Kiko Matamoros, operado de sus tumores: tensión y visitas inesperadas en el hospital

"Nervioso pero optimista", así llego Kiko Matamoros este jueves al centro hospitalario madrileño donde iba a ser operado para extirparle los tumores que le han detectado en la vejiga. Acompañado de su novia Marta López y su hija Ana Matamoros, el colaborador de televisión atendió a los medios de comunicación antes de su ingreso a los que confesó no saber si el resto de sus hijos acudirían al hospital para estar con él en estos difíciles momentos.

Tal y como adelantó el Sálvame, Anita no fue la única hija del colaborador que estaba en el hospital. Según Kike Calleja, en la habitación junto a Marta estarían esperando su hija mayor Lucía y su hijo Diego Matamoros. Una visita inesperada, pues ninguno de los dos tiene buena relación con su padre desde hace años.

Según fuentes cercanas a la familia, Diego Matamoros había puesto una condición para visitar a su padre: que Makoke no estuviera en el hospital, algo que no habría gustado a su hermana propiciando momentos de tensión durante la espera. Al parecer, Diego no se habría encontrado con su padre porque habría llegado al hospital unos minutos después de que Matamoros se fuera al quirófano y habría evitado a la prensa al acceder a la habitación directamente desde el parking sin embargo sí tuvo oportunidad de hablar con él tras la operación.

A media tarde, la novia del colaborador, Marta López, salió a las puertas del hospital para atender en directo al programa de Telecinco e informar sobre cómo había transcurrido la intervención: "Nos dijeron que duraría unas dos horas y ha durado de 35 a 45 minutos. Todo ha salido muy bien. Los médicos son bastante optimistas. Parece ser que lo han extraído todo, lo han limpiado y está todo bien. Ahora tienen que analizarlo y en unos días tendremos los resultados".

La modelo confirmó que Kiko ya estaba en la habitación "consciente y muy lúcido" y acompañados de sus hijos: "Han estado todos sus hijos: Ana, Lucía, Irene y Diego. Todos han apoyado a su padre. Solo ha faltado Laura Matamoros, que se encuentra de viaje en Argentina. Ella quería regresar, pero su padre le ha disuadido".

Además, Marta dejó claro que su intención es estar al lado de Kiko: "Cuando me dijo que si era algo malo lo mejor sería no continuar con la relación, le dije que voy a estar a su lado, una pareja es eso, en la salud y en la enfermedad. Voy a estar a su lado peor esperamos que no sea nada".