En ¡Hola!, Letizia, Leonor y Sofía posando en Mallorca. En la imagen falta el Rey pese a que estaba presente también en la tradicional sesión con los fotógrafos al inicio de las vacaciones de verano de la Familia Real. Las niñas hablaron de su campamento en Estados Unidos, mientras la revista titula "La gran encuesta de 'Hola' sobre la reina Letizia y lo que opinan los españoles sobre su estilo y popularidad". Se trata de un gran sondeo de Sigma Dos en el que Letizia consigue el aprobado en los ocho aspectos de su imagen planteados: formación (7,11), estilo (6,73), papel como madre (6,60), profesionalidad (6,34), compromiso social (6,12), papel como esposa (5,98), simpatía (5.18) y cercanía (5,16). Letizia es la tercera reina o princesa más valorada de Europa, solo por detrás de Máxima de Holanda y Kate Middleton, que apenas se distancias unas décimas de ella. El 52,1% considera que su estilo es una referencia para la moda internacional, y quizá lo más importante de todo: el 65,1% cree que la princesa Leonor será una buena reina en el futuro.

El mejor valorado de la Familia Real es Don Felipe, que alcanza el 6,91 de nota, seguido por la infanta Sofía y la princesa Leonor con 6,1 y 6,08. Letizia es la última, con un 5,7. En cuanto a la opinión de los 2.000 encuestados sobre el papel institucional que desempeña en los actos a los que acude, la mayoría ha contestado "ni buena ni mala" (38,2%). Un 29,1% ha dicho que "buena" y un 12,1 "muy buena". Solo un 11,6% ha respondido "muy mala" y un 9% "mala".

Diez Minutos sitúa en portada a Sara Carbonero e Íker Casillas, que "viven con optimismo su verano más duro". La pareja aparece, pese a todo, luciendo su excelente palmito en la playa en una imagen ciertamente muy vacacional, dejando atrás el infarto sufrido por él en mayo y el tumor de ovarios del que se operó Sara ese mismo mes. Pero se trata de una imagen de archivo de la pareja en el Caribe. Este año los dos, junto a sus hijos, han decidido pasar estos días en sus respectivos pueblos, Navalacruz en el caso de Iker y Corral de Almaguer en el de Sara. Aún se están tratando de sus problemas médicos y han decidido por eso mismo volver a conectar con sus lugares de infancia en la mejor compañía.

Además, el protagonista de El Príncipe, el actor Rubén Cortada, reaparece en una imagen muy playera, mientras Norma Duval desvela que "a veces" sale a cenar con su ex, José Frade.

Semana tiene a Gema López en portada. "Espectacular a los 48", titulan, con una imagen de la colaboradora embutida en un bikini amarillo. La periodista ha disfrutado de unos días de vacaciones en Mallorca, donde tiene un apartamento y vive parte de su familia, antes de su regreso a la televisión. Con ella viajó su hija Nadia, de 12 años.

Carmen Borrego coge el testigo de su hermana Terelu Campos y protagoniza la portada de la revisa Lecturas de esta semana para realizar su primer posado en bañador. La hija de María Teresa Campos aclara cómo está su relación con Terelu y lanzarle algún que otro dardo envenenado: "Antes le tenía envidia a Terelu por el físico, tenía un cuerpazo, estaba muy delgada, pero ahora no le tengo ninguna", dice. "Tengo las piernas mejor que ella, no me importa decir que las mías son más bonitas", remata. En la entrevista también confirma que tendrá que volver a operarse el cuello después del verano tras el tartazo que sufrió en Sálvame Okupa: "Hay que coger músculo de la parte derecha que se descolgó".