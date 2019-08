Micky Molina rompe su silencio y cuenta la verdad sobre el atropello a la niña

El actor Micky Molina rompe por fin su silencio tras el fatídico accidente en el que atropelló a una niña con su coche en Ibiza. Aunque la pequeña está fuera de peligro, la difusión de la noticia ha supuesto un duro golpe para el artista ya que dio positivo en el control de alcoholemia. Este martes, Micky Molina intervino en el programa Espejo Público para hablar por primera vez sobre el suceso y desmentir que "fuese borracho".

"Lo lamento muchísimo. Estoy siguiendo la evolución de la niña. He ido al hospital para interesarme por ella y me voy a poner en contacto con la madre. Salía de comer y había tomado vino pero no estaba borracho como se ha dicho", explicó el ex de Lydia Bosch. "Asumo las consecuencias. Estoy hundido pero doy gracias a Dios por que la niña solo tenga rasguño", confesó.

Los padres de la menor también quisieron esclarecer lo ocurrido emitiendo un comunicado en el que apoyan a Micky Molina y agradecen su comportamiento tras el accidente: "Se ha puesto en contacto con nosotros cada día para interesarse por el estado de la niña, pidiendo constantemente disculpas" .

Pero este no es el único apoyo que ha recibido estos días. Andrea Molina, la hija que Micky tuvo con Lydia Bosch, también ha dado la cara por su padre y defenderle en las redes sociales así como para la actitud de la prensa: "Me gustaría conocer a ese presunto testigo que relató como mi padre salía a alta velocidad en dirección hacia la niña y como rogaba que no se llamase a la policía. Me gustaría mirarle a la cara y preguntarle porque ha querido dejar a mi padre de algo que no es", escribió.