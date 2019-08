Golpe sobre la mesa de Alba Carrillo: el desnudo entre desnudos del verano

Alba Carrillo es una de las personalidades más activas en el mundo del espectáculo. Aprovechando el verano y la oleada de famosos presumiendo de cuerpo en playas o piscina, la madrileña ha decidido dar un golpe sobre la mesa y presentar el suyo propio, una imagen en la que se muestra totalmente desnuda porque -dice- "no se ha traído" el bañador. Era cuestión de tiempo que pasara, y aquí está.

"Prometí foto en bikini pero no me lo he traído", escribe Alba Carrillo a modo de comentario de este contundente, a la par que elegante, desnudo integral frente a un espejo. Ya sabemos que la censura de esa red social se las trae, por lo que la modelo y colaboradora de Mediaset se las ha arreglado para que no se vea lo que no se tiene que ver.

Mientras tanto, Alba guarda silencio sobre su posible amistad con el presentador Santi Burgoa, de Cuatro al día, con el que -y aquí sí que hay pruebas- mantiene una buena relación vía redes sociales, con intercambios mutuos de comentarios. Estamos seguros que a Santi dará "like" a esta publicación de Alba con todas sus fuerzas.