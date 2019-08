Cristian Suescun, ¿víctima de la ambición de Maite Galdeano y Sofía Suescun?

Cristian Suescun, el discreto hermano de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano, también se ha pronunciado sobre el altercado policial que protagonizó su hermana junto a su novio Kiko Jiménez y que les llevó a pasar una noche en el calabozo. Según ha declarado, no está de acuerdo con los comportamientos "chulescos" que están teniendo tanto su hermana como su recién estrenado cuñado: "No me han gustado un pelo las formas, al final todo esto no la beneficia", dijo a Sálvame el martes. "Tampoco es plan de fumarte un cigarro y echarle el humo a la cara al policía, es una actitud muy chulesca. Voy a hablar con Kiko y le voy a decir que de qué va". Cuando le preguntaron sobre la opinión de su madre sobre el ex de Gloria Camila, se mostró directo "No sé si a mi madre le gusta mucho el Kiko…".

Unas declaraciones que no han gustado nada a Maite, que no dudó en criticar duramente a su hijo: "Está loco mi hijo si ha dicho eso. Le voy a decir a ver, no hables más por ahí, ni por ningún lado, porque es que no sabes hablar. Si esa es la opinión de mi hijo tendré que ir a un psiquiatra con él. No me lo creo".

Este miércoles, Cristian acudió al plató de Telecinco con una actitud muy distinta al del día anterior. Al parecer, las presiones recibidas por parte de su madre y su hermana estarían relacionadas con su cambio de postura. "Pensé que ellos se habían venido arriba pero cuando hablé con Sofía la creí. Creo a mi hermana a pies puntillas", aseguró. Al escuchar las criticas de su madre, respondió que se le había olvidado tomar la medicación: "Mi madre estaba sin medicación, me ha vuelto a llamar y me ha dicho que se le ha ido la cabeza".

Un repentino cambio de opinión que fue muy criticado por Kiko Hernández y le acusó de haber engañado al programa con su visita: "Veo que te han leído la cartilla esta noche y que te la han leído bien. Yo hubiera sido más honesto y le hubiera dicho a Sálvame no puedo ir porque si repito lo que dije ayer me quedo sin madre y sin hermana". Cristian, muy serio, se defendió de la acusación: "Di esa versión si haber hablado con mi hermana".